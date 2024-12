Synthetischer Kraftstoff Forschung glaubt weiter an klimaneutrale E-Fuels

Auch der Dresdner Professor für Verbrennungsmotoren, Frank Atzler, hält die Industrieproduktion synthetischer Kraftstoffe für machbar. Die Kosten je Liter bekomme man in den Griff. Er habe berechnet, dass – wenn man heute in den Gegenden der Welt produziere, wo es wirklich viel Wind und viel Sonne gebe – man bei 1,40 Euro bis 1,80 Euro landen würde. "Und wenn sie das dann hochrechnen in die ferne Zukunft, 2035 oder so, wenn man dann wirklich ganz große Mengen herstellt, dann käme ich bei meiner Rechnung bei 50 bis 75 Cent raus." Dann wäre man in Schlagdistanz zu fossilem Kraftstoff, kalkuliert Atzler. Voraussetzung sei, dass die Politik die Klimaneutralität des Kraftstoffs anerkenne, also bei der Berechnung des CO2-Ausstosses "rezykliertes" CO2 mit Null anrechne und keine zusätzlichen CO2-Abgaben aufschlage.