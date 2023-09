Bei dem Förderprogramm werden der Kauf und die Installation einer Ladestation in Kombination mit einer Photovoltaikanlage und einem Solarstromspeicher gefördert. 500 Millionen Euro stehen für diesen Zweck zur Verfügung. Laut Bundesverkehrsministerium liegt der maximale Investitionszuschuss bei 10.200 Euro. Die Förderung richtet sich an Eigentümer von selbst genutzten Wohngebäuden, die ein Elektroauto besitzen oder zum Zeitpunkt des Antrags ein E-Auto bestellt haben. Die Verbraucherzentrale Bundesverband kritisierte das Programm als unsozial. Von der Förderung profitierten nur diejenigen, die eher mehr verdienten.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing erklärte: "Mit unserem neuen Förderprogramm setzen wir auf selbst erzeugten Strom für E-Autos." Die Kombination aus Photovoltaikanlage, Batteriespeicher und Ladestation in eigenen und selbstgenutzten Wohngebäuden sei ein wesentlicher Schritt in Richtung einer nachhaltigen und sicheren Energieversorgung.



Die Zahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektroautos in Deutschland ist im ersten Halbjahr nach offiziellen Zahlen um 13.302 gestiegen. Insgesamt zählte die Bundesnetzagentur zum 1. Juli 97.495 Ladepunkte, wie aus von ihr veröffentlichen Daten hervorgeht.