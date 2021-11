Irgendwann macht er schlapp – anfangs muss man den Akku nur einmal am Tag aufladen, dann schon nach ein paar Stunden. Je nachdem, wie intensiv man das Smartphone nutzt, hält der Akku im Schnitt zwei bis drei Jahre. Und dann? Ein neues Handy kaufen? Für Tabea Rößner, Bundestagsabgeordnete der Grünen, ist das eigentlich keine Option: "Wenn Akkus so verklebt sind, dass sie nicht ausgetauscht werden können, wenn sie kaputt sind, dann landen sie am Ende auf dem Elektroschrott-Berg. Und dieser Berg wächst und wächst und wächst. Und da gehen nicht nur wichtige Ressourcen verloren, sondern es ist eben auch schädlich für das Klima."