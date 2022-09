Der Pilotenstreik bei der Lufthansa am Mittwoch findet voraussichtlich nicht statt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einigten sich beide Seiten am Dienstag in Frankfurt. Details sind bisher noch nicht bekannt. "Wir freuen uns, dass ein Ergebnis am Verhandlungstisch erzielt werden konnte", erklärte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) nach Gesprächen mit der Lufthansa.