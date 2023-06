Mit weniger Geld rechnet schlussendlich auch Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter. Laut Steuerschätzung vom Mai wird das Land dieses Jahr 36 Millionen Euro weniger an Grunderwerbsteuer einnehmen als vergangenes Jahr.

Aber sind diese Rückgänge dramatisch? Michael Kötter hat sich als Vizepräsident am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle viel mit der Grunderwerbsteuer beschäftigt: "Die Steuer ist augenscheinlich nicht so wichtig. Sie macht etwa fünf Prozent vom gesamten Steueraufkommen aus."

Allerdings sei sie die einzige relevante Steuer, die die Länder selber bestimmen könnten, erklärt Kötter: "Damit ist es durchaus eine wichtige Steuer in dem Gestaltungsspielraum, den die Länder letztens haben. Ein Rückgang um 20 Prozent in diesem Steueraufkommen ist etwas, was die Kämmerer spüren werden."