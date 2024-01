Dennoch muss laut Vogel der Ausbau insbesondere in ländlichen Gebieten als auch in Wohngebieten mit Mehrfamilienhäusern weiter vorangetrieben werden. Denn gerade im Osten lebten mehr Menschen in Mehrfamilienhäusern als im Westen. Damit falle die Möglichkeit weg, bequem zu Hause an der eigenen Wallbox das E-Auto aufzuladen. "Ein E-Auto spielt dann eine Rolle, wenn ich weiß, wie es geladen wird, wenn der Komfort in der Nutzung steigt", so Vogel.