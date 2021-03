Teures Aufladen Abzocke an Ladesäulen für E-Autos?

Lothar Schröter hat sich ein Hybrid-Auto gekauft. Sein Auto fährt mit Diesel und mit Strom. "Tankt" er diesen an der heimischen Ladestation, kostet ihn das 30 Cent pro Kilowattstunde. Doch an öffentlichen Ladepunkten werde er ordentlich zur Kasse gebeten, sagt er. Beim Vergleich der Verbrauchskosten sei das Fahren mit Strom pro 100 Kilometer über 14 Euro teurer.

Ärgerlich dabei für ihn: "Sie haben an keiner Ladesäule einen effektiven Endpreis. Der Kunde und die Kundin wissen nicht, was sie am Ende für die Kilowattstunde bezahlen, wenn es denn nach Kilowattstunden abgerechnet wird.“ Damit sei das Fahren mit Strom für Privatleute "ökonomisch unsinnig". Lothar Schröter hat sich an die "Umschau" gewandt, weil er die Preise als intransparent kritisiert.