Die Sache ist kompliziert: Einerseits findet Dirk Sattur Elektroautos ja gut. Andererseits ist er als Technikgeschäftsführer von Mitnetz dafür verantwortlich, dass der Strom auch in Zukunft immer da zur Verfügung steht, wo er gebraucht wird. Und das bereitet ihm einiges an Kopfzerbrechen.

Droht den Stromnetzen Überlastung?

Sattur hat mal ausrechnen lassen, was der Boom der Elektroautos für sein Netz bedeutet: "Wenn man mal annimmt, dass wir bis 2030 eine ungefähre Durchdringung von 30 Prozent aller Fahrzeuge hätten, die sich im Netzgebiet mit Hybrid oder voll-elektrischen Fahrzeugen bewegen – dann würde das bedeuten, dass wir bei einer hohen Gleichzeitigkeit, zu der Kunden laden wollen, fast eine Veranderthalbfachung der Last in unserem Netz haben und enorme Lastspitzen in unserem Netz erhalten."

Ein Faktor ist die wachsende Anzahl an Ladestationen. Tausende sind in Mitteldeutschland seit Januar dazugekommen – an Privathäusern, gefördert von der staatlichen Förderbank KfW und nicht genehmigungspflichtig. Wie lange machen die Netze das mit?