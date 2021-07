"Automobile Arbeitswelt im Wandel: Jobeffekte in Deutschland bis 2030“ heißt die Studie, die die Berliner Denkfabrik „Agora-Verkehrswende“ in Auftrag gegeben hat. In den kommenden neun Jahren könnten in der Elektromobilität 205.000 neue Jobs entstehen, heißt es da. Mehr noch: Nimmt man die Bereiche Energieerzeugung und Infrastruktur mit in die Berechnung, könnte – laut Studie – unter dem Strich sogar ein Beschäftigungsplus stehen.

Start der Serienproduktion des VW-E-Autos ID.3 in Zwickau Bildrechte: MDR/Anett Linke

Beim Automotive Cluster Ostdeutschland ACOD, einem Zusammenschluss der heimischen Autohersteller, Zulieferer und Forschungsinstitute, sind die Erwartungen etwas zurückhaltender. Er sei sich nicht sicher, ob es in der heimischen Branche tatsächlich zu einem Plus bei der Beschäftigung kommen werde, sagt Geschäftsführer Jens Katzek: "Fakt ist aber, dass wir gerade hier in Ostdeutschland extrem gut positioniert sind, was das Thema Elektromobilität betrifft."



Katzek verweist dabei auf eines der ersten Werke bei VW in Zwickau, das sich umgestellt habe. Es gebe Vorreiter, zum Beispiel BMW in Leipzig, die schon sehr früh Elektroautos hergestellt hätten. Und man habe in Ostdeutschland eine Reihe von Neuansiedlungen im Bereich von Batterien und im Bereich Batterierecycling.