Mit der E-Rechnungspflicht gilt das nun auch für den inländischen B2B-Bereich (Business to Business): Sie betrifft also umsatzsteuerpflichtige Geschäfte zwischen zwei in Deutschland ansässigen Unternehmen. Wichtig: Umsätze an private Endverbraucher (B2C – Business to Consumer) sind von der E-Rechnungspflicht nicht betroffen.