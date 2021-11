Elektroschrott Deutsche recyclen zu wenige Altgeräte

Martin Jähnert wollte das Problem offensiv lösen. Er gründete vor fünf Jahren in Leipzig die Firma Binne, zu Deutsch Tönnchen. Sie stellte in Läden Sammelboxen auf. Wer sein Elektrogerät einwarf, bekam sogar etwas dafür.

Jähnert sagt: "Da gab es auf dem Bildschirm Gutscheine zur Auswahl. Von kleinen tollen Firmen. Und so kam das System super an bei Leuten, die es nutzen wollten. Die Leute sind quer durch die Stadt gefahren mit den Öffentlichen, um Gutscheine zu bekommen, um abzugeben. Also es hat an sich reges Interesse erzeugt. Die Boxen waren regelmäßig voll."