Für Sylvia Mechsner setzt der Speicheltest zu spät an. Die Leiterin des Endometriose-Zentrums an der Berliner Charité sagt, man müsse die Krankheit erkennen, bevor sich Wucherungen außerhalb der Gebärmutter bildeten. Deshalb entwickle ihr Forschungsteam derzeit ein Screening-System für ganz junge Frauen.

Mechsners Team entwickelt eine App, in der Nutzerinnen detaillierte Angaben zu ihren Regelschmerzen und Beschwerden machen können. Wenn die Angaben auf eine Erkrankung hindeuteten, würden die Betroffenen zur Untersuchung eingeladen und bekomme eine multimodale Therapie und Beratung, erklärt Mechsner. Das Ziel müsse sein, die Erkrankung vielleicht irgendwann komplett zu stoppen.

Die Expertin sagt weiter: "Ein anderer Punkt ist, dass wir sehr viele Fortschritte gemacht haben im Ultraschall, Endometriose besser zu verstehen. Und das ist ja etwas, was jedem Gynäkologen und Gynäkologin zugänglich ist." Trotzdem gebe es derzeit nur begrenzte Möglichkeiten der Behandlung: "Da hat sich in den letzten 20 Jahren nicht sehr viel getan, es gibt weiterhin die hormonellen Therapien."



So könnten auch künstliche Wechseljahre medikamentös erzeugt werden. Dafür gebe es auch ein neues Mittel.