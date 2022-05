Ausstieg aus Öl und Gas Energiewende nur mit Technik aus China?

Nicht nur bei der Produktion von Solarmodulen waren deutsche Hersteller früher führend – auch in Sachen Windkraftanlagen gehörten sie zur Weltspitze. Und auch hier leiden die Unternehmen unter ähnlichen, unbeständigen Rahmenbedingungen: Die Nachfrage wurde erst durch staatliche Förderung gesteigert und später mit neuen Gesetzen wieder ausgebremst. Die Chinesen stiegen auch auf diesen Markt ein und so setzte ein harter Preiskampf der hiesigen Branche zu. Außerdem würgte die Politik die Eigenproduktion in Deutschland ab, die Nachfrage brach daraufhin ein. Seit 2016 werden in der Windbranche massiv Arbeitsplätze abgebaut.

So hat der weltweit größte Hersteller von Windkraftanlagen, das dänische Unternehmen Vestas Wind Systems, sein deutsches Rotorenwerk dicht gemacht und im Sommer 2022 beendet die Nordex Group die Produktion von Rotorblättern in Rostock. Auf Anfrage teilt Nordex mit, man könne nur dort produzieren, wo es auch Nachfrage gibt. Selbst wenn in Deutschland künftig wieder mehr eigene Anlagen gebaut werden, dauert dies noch Jahre und so lange können unrentable Werke nicht gehalten werden. Beide Hersteller haben noch Produktionsstätten in Südeuropa, Südamerika und in Asien. Künftig müssen die riesigen Montageteile also bei Bedarf über tausende Kilometer bis nach Deutschland transportiert werden.