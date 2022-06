Nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) können Kohlekraftwerke in Deutschland zügig wieder hochgefahren werden. Verbandsvorsitzende Kerstin Andreae sagte in der ARD, die in Reserve stehenden Braunkohle-Kraftwerke könnten in einem relativ überschaubaren Zeitraum wieder angefahren werden. Bei Steinkohle gehe das auch, aber dafür müsste diese importiert und bevorratet werden. Der damit steigende CO2-Ausstoß sei zwar ein erhebliches Problem. Aber die Gasmenge müsse reduziert werden.