Wenn der Entwurf in seiner jetzigen Fassung vom Bundestag verabschiedet wird, ist aus Sicht des Gastgewerbes ein entscheidendes Detail vergessen worden. Bislang ist in dem rund 160-seitigen Papier vorgesehen, für die Berechnung der Höhen der staatlichen Unterstützung die Verbräuche aus dem Jahr 2021 als Referenz heranzuziehen. Genau das Jahr also, in dem eine Reihe von Unternehmer ihre Geschäfte staatlich angeordnet schließen musste. Das trifft auch alle diejenigen, die Hotels oder Restaurants betreiben, sowie deren Zulieferer, wie etwa Wäschereien.