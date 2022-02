Auf den ersten Blick ist es ein ganz normaler Solarpark. Hinter einem Acker bei Großschirma reiht sich Solarmodul an Solarmodul. Und doch ist hier etwas besonders: Im Mai will Lukas Mogg von der Green Energy 3000 GmbH einen Stromspeicher daneben stellen – einen Akku so groß wie ein Schiffscontainer. Mogg erzählt: "Also wir gehen davon aus, dass die Solaranlage unter Volllast 25.000 Haushalte beliefern kann. Der Speicher ist ein bisschen kleiner. Der kann dann 10.000 Haushalte beliefern. Und das Ganze für zwei Stunden."

Es ist der erste Solarpark Mitteldeutschlands, der schon beim Bau mit einem Großspeicher kombiniert wird. Der liefert dann auch Strom, wenn keine Sonne scheint. Die Bundesnetzagentur fördert das Projekt.

Den Strom aus der Mittagszeit in die Randstunden bringen

Für Christof Petrick vom Leipziger Stromhändler Energy2Market sind solche kombinierten Anlagen die Zukunft. In einigen Jahren werde es soweit sein, dass die Solarproduktion aus allen Solarpanels in Deutschland ausreicht, um den gesamten Strombedarf zur Mittagszeit zu decken, glaubt Petrick: "Und dann gibt es einen Bedarf, diese produzierte Energie in die Randstunden zu verlagern. Nämlich dann, wenn die Leute nach Hause kommen. Und um das sicherzustellen über Solarenergie, brauchen wir Speichermedien, die die produzierten Kilowattstunden aus der Mittagszeit in die Randstunden hineinbringt."

Friebe zeigt ein Modell im Labor: "Also was wir jetzt hier sehen, ist im Prinzip schon eine laufende Batterie, die auf dem Prinzip der Flussbatterie basiert. Und das Besondere an diesem Prinzip ist, dass der Strom in Flüssigkeiten gespeichert wird. Wir haben also hier zwei Tanks, in denen sich zwei Flüssigkeiten befinden." Die Flüssigkeiten können Elektronen aufnehmen oder abgeben. Je größer man die Tanks mache, umso mehr Strom lasse sich speichern, sagt Friebe. Die Technik sei ideal, um sie an Wind- oder Solarparks anzudocken.

Das nächste Ziel: Umweltfreundliche Speichertechnik

Die Idee gibt es schon länger. Das Besondere in Jena: Die Forscher arbeiten an Flussspeichern, die umweltfreundlich sind. Christian Friebe erklärt, bisher hätten Batterien auf stark sauren Flüssigkeiten beruht: "Die sind jetzt nicht feuergefährlich, aber man möchte sie auch nicht in die Umwelt kommen lassen beziehungsweise einfach auslaufen lassen. Und da arbeiten wir an Systemen, die neutrale Lösungen benutzen, dass da eben auch im Falle eines Lecks die Gefahren verringert sind im Vergleich zu bisherigen Systemen."