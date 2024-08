In Deutschland ist im ersten Halbjahr weniger Energie – also Strom, Kraftstoffe, Wärme etc. – verbraucht worden als ein Jahr zuvor. Wie die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen mitteilte, sank der Verbrauch in den ersten sechs Monaten um 3,4 Prozent. Knapp die Hälfte dieses Rückgangs sei auf mildere Temperaturen zurückzuführen. Bereinigt um den Witterungseinfluss wäre der Energieverbrauch nur um etwa 1,5 Prozent gesunken.