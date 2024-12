Unabhängigkeit in Deutschland – heißt vor allem auf sogenannte regenerative Energie zu setzen. Also auf die Erzeugung von Strom und Wärme aus Wind und Sonne. Das kann im Großen und im Kleinen geschehen. Zum Beispiel hat die Bundesregierung in einem Gesetz geregelt, wie viel Platz ein Flächenbundesland für den Bau von Windkraftanlagen zur Verfügung stellen muss. In den drei mitteldeutschen Ländern sind das in Sachsen 2 Prozent, in Sachsen-Anhalt und in Thüringen je 2,2 Prozent der Landesfläche.