Was ist Biogas? Biogas ist ein energiereiches Gasgemisch, das bei der natürlichen Zersetzung von organischem Material (Gülle, Bioabfälle oder Energiepflanzen) unter Luftabschluss entsteht. Die Materialien werden in luftdicht abgeschlossenen Gärbehältern – den so genannten Fermentern –vergoren. Das so entstandene Biogas kann zu Strom, Wärme, Nutzgas oder Treibstoff umgewandelt werden. Zurück bleibt mit dem Gärprodukt ein hochwertiges Düngemittel, reich an humusbildenden Stoffen und Nährstoffen. Sie werden flüssig oder getrocknet in der Landwirtschaft, im Landschafts- und Gartenbau sowie in Privatgärten als organischer Dünger oder Bodenverbesserer eingesetzt. Quelle: Fachverband Biogas e.V.