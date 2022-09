Früher waren Energiepreise noch kein Thema in der Bäcker-Branche. Laut Statistischem Bundesamt umfassen mit ca. 31% die Personalkosten den größten Kostenblock einer Handwerksbäckerei, gefolgt von den Kosten für Rohstoffe wie Mehl, Butter oder auch das Material wie Öfen und Förderbänder (ca. 28%). Die Energiekosten lagen hingegen nur bei 3,3 %. Viele Betriebe befürchten, dass sich dieser Anteil auf bis zu 15% erhöhen könnte.

"Teilweise haben sich die Energiepreise verdrei- oder vierfacht, Tendenz steigend. Diese enorme Steigerung birgt Gefahren und viele Betriebe wissen nicht, wie sie dies stemmen sollen. Für sie steht ein Insolvenzrisiko im Raum", so Meike Bennewitz Pressereferentin beim Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. Besonders betroffen sind Gaskunden. 70% aller Bäckereien betreiben ihre Öfen mit Gas.

Im Gegensatz zu anderen Branchen und Privathaushalten könne das Bäckerhandwerk kaum Energie sparen. Außerdem ist die Umstellung auf andere Energieträger sehr kostenintensiv und für viele Bäcker in der jetzigen Wettbewerbssituation schlichtweg nicht zu stemmen. Die gestiegenen Kosten treiben Unternehmer kurzfristig in existenzbedrohende Schwierigkeiten. Wenn nicht schnell und unbürokratisch geholfen wird, sind tausende Betriebe und Arbeitsplätze bereits im September gefährdet, so der Verband und die Versorgung der Bevölkerung vor allem im ländlichen Raum drohe zusammenzubrechen.