Vonovia gehört auf dem deutschen Wohnungsmarkt zu den ganz großen Vermietern. Allein in Dresden besitzt das Unternehmen fast 39.000 Wohnungen. Einmal jährlich verschickt es eine Nebenkostenabrechnung . Doch weil die Preise fürs Heizen gerade bundesweit steigen , will Vonovia nicht warten, bis bei den Mietern das böse Erwachen zur Abrechnung kommt.

Man informiere schon jetzt über mutmaßlich steigende Kosten, sagt Sprecher Matthias Wulff: "Wir weisen die Leute darauf hin, dass sie ihre Vorauszahlung anpassen können. Und wir weisen sie auch daraufhin, dass es sinnvoll ist, sich das nochmal anzuschauen. In der nächsten Abrechnung werden die Mieterinnen und Mieter auch sehen, dass wir darauf hinweisen: Achtung, es ist schon seit einiger Zeit so, dass die Kosten steigen. Passen Sie auf, legen Sie etwas beiseite. Und so können Sie jetzt die Nebenkostenvorauszahlung selber anpassen."