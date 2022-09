Nicht jedes Handwerksunternehmen ist in der Lage, die Preise weiterzugeben. In einer Sonderumfrage des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) zu den Auswirkungen der andauernden geopolitischen Krisensituation antworteten zum Beispiel 79% der mitteldeutschen Betriebe aus den Gesundheitsgewerken, dass sie die gestiegenen Kosten nicht an die Kunden weitergeben können. Laut ZDH dürfte die Betroffenheit der Gesundheitsgewerke deswegen so hoch ausfallen, weil Absatzpreise für viele Gesundheitsprodukte vorab zwischen den Erbringern und den Krankenkassen festgelegt wurden und, falls möglich, nur mit zeitlichem Abstand angepasst werden können.

Fehlende Kaufkraft der privaten Haushalte

Neben der vertraglichen Bindung an feste Absatzpreise beklagen viele Betriebe die Kaufzurückhaltung der privaten Haushalte. Laut der aktuellen Ifo-Konjunkturpronose ist erst einmal keine Besserung in Sicht. Man gehe davon aus, dass die Energieversorger vor allem zum Jahresbeginn 2023 ihre Strom- und Gaspreise spürbar an die hohen Beschaffungskosten anpassen werden und die Inflationsrate somit im ersten Quartal 2023 mit etwa 11% voraussichtlich ihren Höhepunkt erreichen wird.

Damit würden die realen Haushaltseinkommen kräftig zurückgehen und die Kaufkraft weiter spürbar sinken. Eine Steigerung der realen Haushaltseinkommen wird erst für Mitte 2023 prognostiziert, eine Normalisierung der Wirtschaft wird aber noch länger dauern, wie Prof. Timo Wollmershäuser auf der Seite des Ifo-Instituts darlegt: "Die Kürzungen der Gaslieferungen aus Russland im Sommer und die dadurch ausgelösten drastischen Preissteigerungen verhageln die wirtschaftliche Erholung nach Corona. Erst 2024 erwarten wir eine Normalisierung mit 1,8% Wachstum und 2,4% Inflation."

Textilreinigungsunternehmen wie das von Tom Thieme nutzen hauptsächlich Erdgas für die Prozesswärme in den Produktionsabläufen. Insgesamt gaben circa. 20,7% der mitteldeutschen Unternehmen an, Erdgas zu nutzen. Der Anteil der Beschaffungskosten im Vergleich zum Betriebsumsatz nimmt dadurch zu. War der Anteil im Kfz-Handwerk 2021 noch bei 8.3%, gaben die an der ZDH-Umfrage teilnehmenden Kfz-Unternehmen an, dass dieser aktuell bei 12,3% liegt. Auch nach der Möglichkeit eines Wechsels zu anderen Energiequellen wurden die Unternehmen befragt: 7,4 % von ihnen setzen bereits auf alternative Energiequellen, weitere 10,8% hätten das geplant. Auch Textilpflege-Unternehmer Tom Thieme ist in Gesprächen über alternative Energiequellen: "Mir wurde Strom vorgeschlagen, sprich die Trockner sollen mit Strom beheizt werden. Doch dann hört man, dass auch der Strompreis steigen soll. Dann ist die Frage: Was ist dann wieder besser?"

Energiekosten und Lieferausfälle bedrohen Handwerk

Das Unternehmen von Tim Thieme ist derzeit nach eigener Aussage nicht in seiner Existenz bedroht. 68,5% der mitteldeutschen Handwerksunternehmen (74% deutschlandweit) geben an, dass sie sich ebenfalls nicht in Liquiditätsschwierigkeiten befinden. 23,1% der Unternehmen (18% deutschlandweit) sehen sich durch die Energiekosten in ihrer Existenz bedroht. Diese Zahl steht im Verhältnis zu den Unternehmen, welche hauptsächlich Erdgas für ihre Prozesswärme nutzen. "Diese Betriebe gehen unter, wenn ihnen nicht schnell ein Rettungsring aus direkten und unbürokratischen Härtefallhilfen zugeworfen wird", so der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks Hans Peter Wollseifer. "Um eine Insolvenzwelle im Handwerk zu verhindern, muss die Unterstützung jetzt kommen", sagt er. Neben den Kostensteigerungen für Energie geben 16,9% der mitteldeutschen Unternehmen (14% deutschlandweit) Lieferengpässe als Grund für Liquiditätsschwierigkeiten an.

Steffen Müller, Leiter der IWH-Abteilung Strukturwandel und Produktivität und der dort angesiedelten Insolvenzforschung, sieht keine Insolvenzwelle bevorstehen: "Von einer drohenden Insolvenzwelle kann trotz steigender Zahlen derzeit nicht gesprochen werden." Das Institut für Wirtschaftsforschung Halle erwartet in seinem Insolvenztrend für den Oktober aber dennoch deutlich höhere Insolvenzzahlen, die etwa ein Drittel über denen von Oktober 2021 liegen werden. Neben den gestiegenen Energiekosten und den Lieferengpässen wird laut IWH die von der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgerufene Zinswende die Refinanzierungskosten der Unternehmen erhöhen. Die Mindestlohnerhöhung ab Oktober sowie hohe Lohnforderungen der Gewerkschaften würden die Lohnkosten weiter in die Höhe treiben.