Energiekosten Preisanstieg bei Strom, Gas und Heizöl geht weiter

Der massive Preisanstieg bei Strom, Gas und Heizöl hat für Verbraucherinnen und Verbraucher die Energiekosten in diesem Jahr deutlich nach oben getrieben. Auch in den kommenden Monaten zeichnet sich keine Entspannung ab. "Zum kommenden Jahreswechsel ziehen die Energiepreise noch weiter an", erklärte das Vergleichsportal Verivox am Montag. Auch nach Angaben des Portals Check24 gibt es bei zahlreichen Versorgern mit dem Jahreswechsel Preiserhöhungen.