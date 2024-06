Den größten Anteil am Primärenergieverbrauch von Januar bis März hatte Erdgas mit 31,8 Prozent. Es folgten Mineralöl (30,5 Prozent) und erneuerbare Energien (21,2 Prozent).



Steinkohle kam auf 7,8 Prozent, Braunkohle auf 7,1 Prozent. Der Verbrauch an Steinkohle habe in den ersten drei Monaten insgesamt um knapp 21 Prozent abgenommen, so die AGEB. Der Verbrauch von Braunkohle ging um gut 19 Prozent zurück.