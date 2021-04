Sachsen: Größte Preiserhöhungen rund um Dresden

In Sachsen sind in den vergangenen fünf Jahren die Preise für Eigentumswohnungen in der Großstadt Leipzig (34,7 Prozent) und den Mittelstädten rund um Dresden am stärksten angestiegen. Vor den Toren der Landeshauptstadt kletterte der Index in Pirna um zirka 44 Prozent, in Freital um 39 Prozent und in Meißen um rund 33 Prozent.

Pirna: Vor die Tore Dresdens zieht es Wohnungskäufer, denen es in der Landeshauptstadt zu teuer ist. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im Vergleich zu anderen sächsischen Mittelstädten müssen Käufer in der Nachbarschaft der Landeshauptstadt am tiefsten ins Portemonnaie greifen. Der Quadratmeterpreis liegt in Meißen bei 1.620 Euro, in Freital bei 1.710 Euro und in Pirna bei 1.780 Euro. Das ist aber immer noch mehrere hundert Euro günstiger als in Dresden (2.390 Euro) und in Radebeul (2.500 Euro). Diese beiden Städte haben in Sachsen das höchste Preisniveau. Danach folgt Leipzig (1.940 Euro).

Großstadt Chemnitz mit Durchschnittswerten

Die dritte sächsische Großstadt Chemnitz landet mit einem Preisanstieg von rund 25 Prozent im F+B-Wohn-Index im Mittelfeld, leicht über dem sächsischen Durschnitt (22,8 Prozent). Der Quadratmeterpreis von 1.210 Euro ist realtiv günstig. Das landesweite Städtemittel liegt beu 1.512 Euro.