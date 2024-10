Aktuelle Studie Deutsche Exportwirtschaft profitiert von Entwicklungshilfe

Und auch in Peru sei das Unternehmen ein großer Auftragnehmer, so Tust weiter. "Die Radwege in Peru sind ja in aller Munde. Was gern übersehen oder verschwiegen wird, ist, dass die Radwege Teil eines größeren Pakets sind, zu dem auch die Metro Lima gehört. Und auch dort hat Siemens und auch auch Herrenknecht, Hersteller von Tunnelbaumaschinen, von Aufträgen profitiert."

