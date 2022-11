Energiekrise EnviaM will Strom- und Gaspreise drastisch erhöhen

Hauptinhalt

Der ostdeutsche Energieversorger EnviaM will den Strompreis zum Jahreswechsel nahezu verdoppeln – auf rund 48 Cent je Kilowattstunde. Von der Preiserhöhung betroffen sind 600.000 Privat- und Gewerbekunden in Mitteldeutschland und Brandenburg. Der Gasversorger Mitgas und die Leipziger Stadtwerke kündigten zum 1. Januar ebenfalls Preiserhöhungen an.