Im vergangenen Jahr haben die Finanzverwaltungen in Deutschland Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 121,5 Milliarden Euro registriert. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Wert damit um fast 20 Prozent an und erreichte einen neuen Rekord, teilte das Statistische Bundesamt mit. 2022 war die Summe noch um 14 Prozent gesunken.