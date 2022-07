Immerhin verursache die internationale Seefahrt drei Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Sie trägt damit mindestens so viel zum weltweiten Ausstoß bei, wie alle jährlichen Emissionen in Deutschland zusammengenommen. Die globale Schifffahrt müsse in den nächsten Jahrzehnten also ihre Emissionen massiv senken, sagt der Brite Jonathan Köhler. Mit LNG alleine gelinge das nicht.

Von rund 400 Kreuzfahrtschiffen weltweit gibt es derzeit nur sechs mit LNG-Antrieb, 24 weitere sollen bald folgen. Die restlichen Schiffe werden herkömmlich angetrieben – mit Diesel oder Schweröl. Unschwer ist das erkennbar am Ruß aus den Schornsteinen. Die Mitglieder des Kreuzfahrtlobbyverbandes CLIA haben sich deshalb verpflichtet, die CO2-Emissionen ihrer globalen Flotte bis 2030 um 40 Prozent zu reduzieren. Bis 2050 strebt die Branche eine CO2-freie Schifffahrt an.

"LNG ist eine der probaten Methoden für die nächsten Jahre, auch wenn es eine Übergangstechnologie ist", schätzt Helge Grammerstorf von der CLIA Deutschland ein: Weitere Methoden sind ja schon in der Entwicklung, das heißt: Wir werden über Batterien sprechen, die wir noch in diesem Jahr auf den Schiffen sehen werden. Wir werden über Brennstoffzellen sprechen, die wir sehr bald auf den Schiffen sehen werden, zur Stromerzeugung. Alles das ist im Moment im Werden."

Deutsche Umweltverbände sehen den LNG-Antrieb der Luxusliner viel kritischer, als die Kreuzfahrtlobby. Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt vom BUND Sachsen sagte zur Umschau: "LNG ist Greenwashing in jeder Hinsicht. LNG ist fossiler Brennstoff. Klimaschutz und auch Frieden in Europa ist angesichts von Kriegen nur ohne fossile Brennstoffe möglich. Und LNG ist ineffizient und macht alles nur noch schlimmer."

Über die LNG-Technik hinaus muss die Kreuzfahrt-Industrie noch viele weitere Schritte in Richtung Nachhaltigkeit gehen, dessen ist man sich auch bei der MSC-Reederei bewusst. Synthetisches LNG sei denkbar, aber noch Zukunftsmusik, sagt Linden Coppell. Außerdem habe die World Europa probeweise eine Festoxid-Brennstoffzelle an Bord, um zu testen, ob das für die Zukunft funktioniert. Und es gebe noch weitere Ideen: "Wasserstoff ist sicherlich etwas, was wir beobachten in der Industrie. Was eine Lösung für uns sein könnte. Wir schauen noch nach einer Technologie, die Wasserstoff unterstützt."