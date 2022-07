Auch Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze kritisiert die aktuelle Reihenfolge im Notfallplan Gas. Er erklärt, dass die Priorisierung aus einer Zeit komme, in der davon ausgegangen worden sei, dass beispielsweise durch ein technisches Problem Gas nur für einige Tage knapp sei. Das sei jetzt aber anders: "Wir müssen aber im Zweifelsfall damit rechnen, dass es einen längeren Zeitraum betrifft, wo wir das Gas nicht in genügender Menge zur Verfügung stehen haben", sagt Schulze.

Es sei wichtig, private Haushalte zu schützen. Aber das helfe auch nicht, wenn die Wirtschaft kollabiere: "Es ist nicht so, dass jedes Unternehmen pauschal sagen kann, wir reduzieren mal unseren Gasverbrauch um 30, 40 oder 50 Prozent. Ich nenne mal das Thema Glasproduktion. Wir haben in Sachsen-Anhalt ein Drittel der Flachglasproduktion in ganz Deutschland. Da kann man den Ofen nicht einfach runterfahren, dann hätte man einen wirtschaftlichen Totalschaden in diesen Unternehmen", sagt Schulze.