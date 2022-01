Energieversorgung Engpass bei Erdgas in Mitteldeutschland unwahrscheinlich

Hauptinhalt

Die Preise für Erdgas steigen in diesem Winter in die Höhe. Gleichzeitig waren die Speicher laut dem Verband der europäischen Speicherunternehmen Ende letzte Woche nur zu 42 Prozent gefüllt. Das sind rund zehn Prozent weniger als vor einem Jahr. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird es aber wohl nicht zu Erdgas-Engpässen kommen.