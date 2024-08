Deutsche Sicherheitsbehörden warnen vor Brandsätzen, die von Unbekannten über Frachtdienstleister verschickt werden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt gaben Sicherheitshinweise an Luftfahrt- und Logistikfirmen.

Mehrere Paketsendungen seien auf dem Weg zu ihren Adressaten in verschiedenen europäischen Ländern in Brand geraten, hieß es in dem Warnhinweis. Die Sendungen seien von Privatpersonen aufgegeben worden.