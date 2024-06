Anfang 2024 wurden in Deutschland rund 120 Milliarden Kilowattstunden Strom produziert und ins Stromnetz eingespeist. Das sind 7,5 Prozent weniger als im ersten Quartal 2023.



Trotz des allgemeinen Rückgangs stieg die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien binnen Jahresfrist um 11,6 Prozent. Demgegenüber ging die Stromerzeugung aus konventionellen Energieträgern um etwa 25 Prozent auf einen Anteil von rund 42 Prozent an der inländischen Stromproduktion zurück.