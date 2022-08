Dennoch sind manche Ackerbauflächen in Mitteldeutschland zu groß für diese Methode. Ein Betrieb bei Magdeburg hat deshalb eine eigene technische Lösung dafür entwickelt: Kugelwerfer, deren Kugeln mit jeweils 1.600 Schlupfwespenlarven befüllt sind und auf 26 Meter ausgeworfen werden können. Mit dieser Technik könne eine Fläche von 40 Hektar in nur zwei Stunden abgearbeitet werden, berichtet Helge Witt, Fachberater für Agrar und Umwelt bei der Blunk Lalendorf GmbH. Der Kugelwerfer muss sich aber noch beweisen. Er ist erst seit Juli im Einsatz und funktioniert noch nicht ganz so, wie er soll. "Die Maschine schaltet teilweise alleine ab, wenn sie in Bereiche kommt, die sie schon bearbeitet hat", erklärt Helge Witt. Deswegen ist hier aktuell noch ein zweiter Mitarbeiter im Einsatz, der das mit im Blick hat.