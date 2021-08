Erntebilanz 2021 Bauernverband sieht Klimawandel als größte Herausforderung

Die extremen Wetterbedingungen seien zwar nicht der einzige Grund für die unterdurchschnittliche Ernte, sagt Rukwied. So sei den Bauern beim Raps beispielsweise ein wichtiger Wirkstoff gegen Schädlinge genommen worden. Auch das spüre man in der Erntemenge. Aber: "Der Klimawandel ist ganz sicher unsere größte Herausforderung." Extremwetterereignisse, wie Starkregen, Hagel oder Spätfröste würden sich häufen. Auch die Vegetationszeit habe sich verschoben. In diesem Jahr sei die Ernte durch häufigen Regen deutlich erschwert worden.

Die Landwirtschaft müsse sich in Zukunft auf solche Extremwetterbedingungen einstellen, erklärt der Präsident des Bauernverbands. "Wir benötigen vor allem Sorten, die an die veränderten Bedingungen angepasst sind. Dazu ist es notwendig, dass wir neue Züchtungsmethoden nutzen können. Nur so kann es uns gelingen, in kurzer Zeit widerstandsfähigere Sorten zu züchten."