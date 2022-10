Für das bessere Verständnis ein Beispiel: Eine Lehrerin hat einen Burnout. Sie bekommt eine zeitlich befristete volle Erwerbsminderungsrente, weil sie wegen ihrer Krankheit pro Tag weniger als drei Stunden ihrem Beruf nachgehen kann. Sie arbeitet also beispielsweise nur noch zwei Stunden pro Tag und kann sich so bisher maximal 525 Euro pro Monat dazuverdienen. Wenn es allerdings Lohnerhöhungen gibt, könnte dieser Zuverdienst für ihre tägliche zweistündige Arbeitszeit die bisher erlaubten 525 Euro schnell überspringen – und alles was drüber ist, würde von der Erwerbsminderungsrente am Ende wieder abgezogen.