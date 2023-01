Den größten Zuwachs verzeichnete der Dienstleistungsbereich. Bildrechte: dpa

Im Produzierenden Gewerbe waren es 0,4 Prozent, am Bau 0,5 Prozent. In der Fischerei sowie der Land- und Forstwirtschaft ging die Zahl der Erwerbstätigen erneut zurück, mit 0,5 Prozent aber nicht so stark wie in den vergangenen Jahren. Deutlich gesunken ist die Zahl der Selbstständigen und ihrer mithelfenden Angehörigen, und zwar um 1,4 Prozent. Sie machten noch 3,9 Millionen Menschen aus.



Als Ursache für die Beschäftigungszunahme im Jahr 2022 haben die Statistiker sowohl die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte als auch eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung ausgemacht. Die Zahl der Erwerbslosen sei im Jahresmittel um 209.000 auf 1,3 Millionen gesunken. Das Bundesamt erklärte, beide Wachstumsimpulse hätten zusammen die dämpfenden Effekte des demografischen Wandels auf den Arbeitsmarkt wettgemacht.