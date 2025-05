Während die ESA schon lange über Cybersicherheitsfähigkeiten durch das Sicherheitsbüro der Agentur und das Computer Emergency Response Team an ihrem ESA/ESRIN-Zentrum für Erdbeobachtung in Italien verfügt, machten das Ausmaß und die Komplexität der heutigen Herausforderungen die Einrichtung einer neuen, dedizierten Einrichtung erforderlich. Das C-SOC ist eine verteilte Einrichtung, die nun an zwei ESA-Standorten betrieben wird: dem Europäischen Satellitenkontrollzentrum ESA/ESOC in Darmstadt und dem Europäischen Weltraumsicherheits- und Bildungszentrum (ESA/ESEC) in Redu, Belgien.