Der Modekonzern Esprit will bis Jahresende alle seine 56 Filialen in Deutschland schließen. Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, verlieren etwa 1.300 Mitarbeiter ihre Jobs. Die Markenrechte für Europa sollen an den britischen Finanzinvestor Alteri verkauft werden.

Betroffen wären in Sachsen je zwei Standorte in Leipzig, drei in Dresden und einer in Freiberg, einer im Nova Eventis und das Esprit Outlet in Sandersdorf-Brehna in Sachsen-Anhalt sowie je einer in Jena und Erfurt in Thüringen.