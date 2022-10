Die Bundesländer seien besonders stark vom Strukturwandel betroffen. Brandenburg und Sachsen möchten in Zukunft vermehrt auf nachhaltige Energie setzen. Im brandenburgischen Schwedt, wo sich die viertgrößte Erdölraffinerie Deutschlands befindet, soll in einen Campus und die Berufsausbildung investiert werden. Mit dem Fonds könne zum Beispiel in der Lausitz, aber auch in der Raffinerieregion Schwedt die Neuausrichtung von Unternehmen sowie Ansiedlungen forciert werden, schrieb Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach bei Twitter. Brandburg erhält dafür 785 Millionen Euro.