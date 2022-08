Schwacher Euro gut für Export? Warum die Euro-Dollar-Parität der Wirtschaft kaum hilft

Bernd Sauter mag keine alten Schachteln. Lieber die neuen, glänzenden und bunten. Für sie baut seine Firma KAMA in Dresden die Maschinen. Große Anlagen, die Karton stanzen, falten, kleben oder bedrucken. Das Unternehmen hat 120 Mitarbeiter.

Die Geschäfte liefen gut, berichtet Sauter: "Grundsätzlich stehen unsere Maschinen auf der ganzen Welt. Sie finden eine KAMA auf den Fidschi-Inseln genauso wie auf Hawaii. Wir haben dieses Jahr eine nach Botswana ausgeliefert, letztes Jahr ging eine nach Paraguay. Wir sind auf der ganzen Welt vertreten. Wir machen dieses Jahr auch deutlich mehr Umsatz als letztes Jahr und dem Jahr davor mit den USA."

Euro-Schwäche hilft beim Export

Wie sehr eine einzelne Firma profitiert, hängt vom Verhältnis zwischen Import und Export ab. Da die deutsche Wirtschaft generell viel exportiert, galt lange: Eine leichte Euro-Schwäche belebt das Geschäft und sichert deutsche Arbeitsplätze.

Doch dieses Mal wirke dieser positive Effekt kaum, wendet Ralph Wiechers ein, Chefökonom beim Maschinenbauverband VDMA. Das Ausland bestelle zwar gut. Doch wegen Lieferengpässen beim Material könne man die Aufträge gar nicht abarbeiten: "Das führt dann dazu, dass wir diesen Vorteil gar nicht ausspielen können. Nicht in der gewünschten Art und Weise. Uns fehlen wichtige Vorleistungen, die verhindern, dass wir diese Produkte zeitnah herstellen können. Wir kriegen also einen Rückenwind, aber wir können die Segel nicht setzen, um sie dann in Euro und Cent umzusetzen."

Energie wird durch schwachen Euro noch teurer

Dafür bringt der schwache Euro einen sehr großen Nachteil mit sich. Er macht die ohnehin teure Energie noch teurer. Denn Kohle, Öl und Gas, alles was Deutschland einkauft, wird in Dollar bezahlt. Unterm Strich, sagt Wirtschaftsforscher Holtemöller, sei die Euro-Schwäche gerade mehr Problem als Chance: "Sie ist auf jeden Fall auch ein Nachteil für die Verbraucherinnen und Verbraucher, denn in den Warenkorb, den wir alltäglich konsumieren, sind ja auch viele ausländische Produkte enthalten. Und wenn diese eben aus einem Nicht-Euro-Land kommen, dann müssen wir eben mehr bezahlen."

Das heiße, man sei ein Stück weit ärmer geworden in Kaufkraft gerechnet, erklärt Holtemöller. Für die Menschen in Deutschland sei ein schwacher Euro also nichts Gutes. Holtemöller fände es gut, wenn sich der Euro wieder stabilisiert.