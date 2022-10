Die Fluggesellschaft Eurowings will trotz des angekündigten Streiks der Piloten am Donnerstag etwa jeden zweiten geplanten Flug anbieten. Die Lufthansa-Tochter teilte mit, sie werde alles tun, um die Auswirkungen der Streiks für Fluggäste so gering wie möglich zu halten. Man könne und werde dabei auch auf Partner der Lufthansa-Gruppe zurückgreifen. Wie viele Verbindungen genau annulliert werden müssen, steht einem Eurowings-Sprecher zufolge noch nicht fest. Am Nachmittag sollten Einzelheiten bekannt gegeben werden. Dann wird auch feststehen, ob Flüge an den Flughäfen in Mitteldeutschland betroffen sind.