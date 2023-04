Tarifstreit EVG ruft zu bundesweitem Bahnstreik am Freitag auf

Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat zu einem bundesweiten Warnstreik bei der Bahn an diesem Freitag aufgerufen. Parallel will Verdi am Donnerstag und Freitag mehrere Flughäfen lahmlegen. Es gibt also parallel Einschränkungen im Zug- und Flugverkehr. Die EVG versichert, das sei ein Zufall und nicht abgestimmt.