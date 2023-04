Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn sind die Verhandlungen festgefahren. Wie Verhandlungsführer Kristian Loroch am Dienstag mitteilte, wies die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG ein neues Angebot des Konzerns in der dritten Gesprächsrunde in Fulda zurück. Sowohl in Höhe als auch Laufzeit sei der Vorschlag nicht verhandlungsfähig. Die Bahn müsse nachbessern. Mit einem weiteren Angebot war am Dienstag nicht mehr zu rechnen.



Beide Parteien haben sich eigenen Angaben nach am Dienstagabend für interne Gespräche zurückgezogen. Am Mittwoch könnten die Verhandlungen wieder aufgenommen werden.