Er spielt immer noch eine sehr dominante Rolle. Wir haben ja einen kompletten Umbruch in unseren Bezugsverträgen, insbesondere in unseren Erdgas-Bezugsverträgen. Wir suchen alternative Lieferanten, wir investieren in neue Verladeterminals, wir fahren Produktionen hoch, um russisches Erdgas zu ersetzen. Und das geschieht alles wegen des Ukraine-Krieges . Das ist der dominante Faktor – auch für die nächsten Jahre.

Die Schnelligkeit der Entspannung kam eher etwas unerwartet. Dass der Markt überhitzt war, war absehbar. Wir reden intern von Panikpreisen, das sind Preise, die nicht mehr fundamental erklärbar sind. Es bedarf, um diese Preisblase zum Platzen zu bringen, bestimmter, fundamentaler Ereignisse, die als sehr wichtig angesehen werden. In diesem Fall war es unserer Meinung nach die Aussage von Wirtschaftsminister Robert Habeck, dass wir inzwischen sehr gut gefüllte Erdgasspeicher haben. Wir haben dieses Ziel viel früher erreicht, sodass wir doch recht entspannt, aber nicht ganz sorgenfrei, in den Winter gehen können.

Was hat der Strompreis mit dem Gaspreis zu tun? Wenn die Gaspreise in Deutschland steigen, steigen auch die Strompreise. Grund: Der Strompreis richtet sich nach dem teuersten Kraftwerk aus. Das sind zurzeit wegen der hohen Gaspreise die Gaskraftwerke. Die Kopplung von Strom- und Gaspreisen ist umstritten.

Es existiert derzeit die Sorge, dass das komplette Marktdesign sich ändern wird. Doch es ist gar nicht so einfach, das Marktdesign zu ändern. Es ist nicht perfekt, aber eigentlich das effizienteste, das wir gerade haben. Jedoch kommen in besonderen Situationen fast alle Systeme an ihre Grenzen. Das haben wir in der Coronakrise gemerkt und das merken wir jetzt auch in dieser Energiekrise. Man kann derzeit in der Tat nicht viel anderes machen, als die Extrempreise durch eine Ankündigung aufzuheben. Ich glaube auch nicht ernsthaft, dass wir dieses Marktdesign ändern werden.