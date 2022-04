Wer Geld auf der hohen Kante hat, komme vielleicht endlich wieder raus aus den Negativzinsen, sagt Ludger Weskamp. Er ist geschäftsführender Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes und betont, wie wichtig die heutige Entscheidung ist: "Wir befinden uns momentan in einer sehr spannenden und ich finde auch sehr richtungsweisenden Phase. Seit einer ganzen Zeit sind die Inflationsraten deutlich gestiegen und ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass die Europäische Zentralbank darauf reagiert."

Steigt der Leitzins der EZB, steigen danach in der Regel auch die Zinsen bei anderen Banken. Was für Menschen mit Rücklagen Vorteile hat, ist für Bauherren eine bittere Entwicklung, sagt Florian Becker, Geschäftsführer des gemeinnützigen Bauherren-Schutzbundes e.V.: Wenn die Zinsen deutlich stiegen, dann könnte Baufinanzierung sich verteuern. "So eine Zinssteigerung von einem Prozent kann bei einer Baufinanzierung über die Jahrzehnte schon mehrere Tausend Euro ausmachen, vielleicht sogar mehrere Zehntausend Euro."