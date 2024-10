Bildrechte: picture alliance / Zoonar | stockfotos-mg

Geldpolitik Das bedeutet die jüngste EZB-Zinssenkung für Sparer

Hauptinhalt

19. Oktober 2024, 05:00 Uhr

Am Donnerstag hat die EZB ihren Leitzins zum dritten Mal in kurzer Zeit gesenkt, um 0,25 Prozentpunkte. Das klingt abstrakt und trocken. Aber es wirkt sich ganz konkret auf das Ersparte aus – zum Beispiel, wenn man ein Tagesgeldkonto hat. Was genau der Leitzins mit unseren Sparkonten zu tun hat.