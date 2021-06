Die Corona-Krise hat die Ausbildungssituation in ganz Deutschland weiter verschärft. Im mitteldeutschen Handwerk ist die Lage jedoch vergleichsweise gut. Viele Ausbildungspläne scheitern an Unsicherheiten in der Wirtschaft. Betriebe bieten weniger Plätze an, junge Menschen fragen weniger Stellen nach. "Wir wissen, dass viele Betriebe im letzten Jahr Abstand davon genommen haben, Azubis einzustellen, weil die Umsetzung durch die Pandemie schwer war, Schulen geschlossen waren und schließlich auch anderes zu erledigen war, als Azubis zu suchen", sagt Uwe Runge, Präsident des Handwerkstages in Sachsen-Anhalt. Der Handwerkstag ist die oberste Interessenvertretung für Handwerksbetriebe auf Landesebene.

Moderater Rückgang bei Ausbildungsverträgen in Mitteldeutschland

Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der neuen Ausbildungsverhältnisse im Handwerk 2020 bundesweit um rund sieben Prozent zurückgegangen. Das sind über 9.000 neue Handwerker-Azubis weniger als 2019. Der Rückgang in Mitteldeutschland ist dabei geringer. In Sachsen lag dieser bei Neu-Lehrverträgen bei rund zwei Prozent und in Sachsen-Anhalt bei rund drei Prozent. In Thüringen konnte entgegen dem allgemeinen Trend sogar ein minimaler Anstieg verzeichnet werden.