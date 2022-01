Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger verwies im dpa-Gespräch darauf, dass die ersten Jahrgänge der Babyboomer schon in Rente gingen. 2025 komme die "demografische Wende" mit voller Wucht. Dann komme der Punkt, an dem mehr Menschen in Rente gingen als auf den Arbeitsmarkt nachrückten. Dann explodierten die Beiträge oder die Steuern. Die neue Bundesregierung müsse die Verfahren für eine gezielte und qualifizierte Fachkräftezuwanderung vereinfachen, beschleunigen und bürokratische Hürden abschaffen, so Dulger.