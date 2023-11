Macht die Arbeitsagentur ihren Job nicht richtig? Bei so vielen arbeitslosen Menschen in Deutschland muss es doch möglich sein, die zahlreichen offenen Stellen zu besetzen. So könnte man die Frage unseres Hörers, zugegeben etwas gemein, zuspitzen. Doch die Frage muss erlaubt sein: Was sind das für Menschen, die Bürgergeld bekommen, erwerbsfähig sind und trotzdem nicht arbeiten?